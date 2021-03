Αθλητικά

Σάκκαρη: Στον 3ο γύρο του Miami Open… δια περιπάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε εύκολα την Ολλανδέζα Ρους. Ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλός της.

Με άνεση, στυλ και καθαρό μυαλό σε όλη διάρκεια του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη (Νο25 της παγκόσμιας κατάταξης) νίκησε εύκολα την Ολλανδέζα Αράντσα Ρους (Νο84) με 2-0 σετ (6-2, 6-3) στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA1000 Miami Open και προκρίθηκε στον 3ο γύρο (για δεύτερη φορά σε 5 συμμετοχές), όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Λουντμίλα Σαμσόνοβα.

Στο 3ο court του Hard Rock Stadium, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε πολύ δυνατά απ’ την αρχή και δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Ολλανδέζα αντίπαλό της. Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έκανε μπρέικ στο 3ο γκέιμ, κράτησε το δικό της σερβίς και δρομολόγησε την κατάκτησή του, μετά το δεύτερο μπρέικ επί της Ρους (5-2) και το εντυπωσιακό winner στο «δικό» της 8ο γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ξανά μπρέικ στο 3ο γκέιμ (έστω και με την... 6η προσπάθεια, καθώς μέχρι εκείνη την ώρα είχε 0/5 μπρέικ-πόιντς) και με τρομερή άμυνα στο δικό της σερβίς, έφτασε στο 3-1. Η Ρους προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας σε 3-2 και 4-3, όμως η Σάκκαρη “καθάρισε” το παιχνίδι με τρομερή επίθεση στο 9ο γκέιμ του δεύτερου σετ, έπειτα από διπλό σφάλμα της αντιπάλου της από το 40-15.