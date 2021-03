Αθλητικά

Βίντεο από τα επεισόδια με οπαδούς Άρη και ΠΑΟΚ

Καρέ-καρέ κατέγραψε τα σοβαρά επεισόδια κάμερα ασφαλείας.

Οπαδοί του Άρη και του ΠΑΟΚ συμπλέκονται στο Χαριλάου σώμα με σώμα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε εννιά προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με δύο αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες, από άτομα που φορούσαν κράνη, κράδαιναν ρόπαλα και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

