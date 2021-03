Πυροβολισμοί στην Βιρτζίνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από νέο περιστατικό με πυροβολισμούς. Τι αναφέρουν οι πρώρες πληροφορίες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί και πολλοί άλλοι πυροβολήθηκαν στην παραλία της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Virginia Beach, , δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν περίπου στις 11:00 τοπική ώρα.

«Πολλές σφαίρες χτύπησαν περίπου οκτώ θύματα» δήλωσε ο αρχηγός Neudigate στα τοπικά ΜΜΕ.

«Ενώ οι αστυνομικοί ήταν στο σημείο, είχαμε επιπλέον πυροβολισμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να αντιμετωπίσει έναν ένστολο αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να πυροβολίσει. Αυτό το άτομο πέθανε» είπε ο αρχηγός της αστυνομίας

Massive police scene at the #VirginiaBeach oceanfront. Overheard a police officer say, “this is bad.” I am currently waiting for an official release from police. #13NewsNow pic.twitter.com/U4f7e5m82E