Οικονομία

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: προγράμματα για 42600 θέσεις εργασίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε αναλυτικά για τις 8 διαφορετικές δράσεις, την κάλυψη μισθών και εισφορών και την απόκτηση δεξιοτήτων από τους άνεργους.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΟΑΕΔ, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 8 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για συνολικά 42.600 θέσεις εργασίας, με επιχορήγηση μισθού και εισφορών έως και 100%

Τα 8 προγράμματα αφορούν διάφορες ηλικιακές ομάδες άνεργων ή άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, είπε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας και πρόσκληση στις επιχειρήσεις «να προσλάβουν προσωπικό και ο ΟΑΕΔ θα καλύψει έως και 100% τις αποδοχές και τις εισφορές του».

«Δεν υπάρχει μία λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Πρέπει να συνεχιστούν προγράμματα όπως αυτά, πρέπει παράλληλα όμως να αποκτηθούν νέες δεξιότητες από τους άνεργους», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «λήγει σε λίγες ημέρες η διορία υποβολής αιτήσεων για πρόγραμμα εκπαίδευσης από την Google για απόκτηση γνώσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, που αποτελούν ζητούμενο στην αγορά εργασίας σήμερα».