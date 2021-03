Πολιτική

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: μέτρα στήριξης και τον Απρίλιο, αλλά στοχευμένα

Τι είπε για τις αναστολές συμβάσεων και την έκπτωση ενοικίων. Τι θα γίνει με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την αγορά. Πότε αναμένονται και πόσα χρήματα απο το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ο λογαριασμός μας δείχνει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αν και με πεπερασμένους πόρους. Το σημαντικό είναι να επανέλθουμε, να επιστρέψει η οικονομία στην ανάκαμψη, αυτό είναι το “κλειδί”», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης.

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ο Θόδωρος Σκυλακάκης είπε «το πότε θα ανοίξει και ποια θα είναι η ροή του Τουρισμού δεν το ξέρουμε, Τα μέτρα σχεδιάζονται κάθε φορά με βάση όσα γνωρίζουμε. Υπάρχουν η επιδότηση παγίων δαπανών, το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» και υπάρχει και ένα στοχευμένο πρόγραμμα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημερες».

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι «θα υπάρξουν και τον Απρίλιο οι αναστολές συμβάσεων, όμως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες θα εμφανιστούν, κάτι που αναμένεται να ισχύσει και με την μείωση ενοικίων, σημειώνοντας ότι «όσο συνεχίζεται το πλήγμα, συνεχίζεται η στήριξη, αλλά με πεπερασμένους πόρους και με στοχευμένα μέτρα».

«Το “κλειδί” είναι να έχουμε την δυνατότητα να δανειζόμαστε. Αυτό είναι εφικτό γιατί είμαστε προσεκτικοί και διότι υπάρχει και η κάλυψη της Ευρώπης. Όσο υπάρχει η κρίση, δεν θα αφήσουμε να την πανδημία να αφήσει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην οικονομία», επεσήμανε ο Αν. Υπ. Οικονομικών.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές για την πορεία της οικονομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι «υπάρχει ο σχεδιασμός των μέτρων επανεκκίνησης, ο συνδυασμός της αναβαλλόμενης κατανάλωσης - δεδομένου και ότι οι άνθρωποι αύξησαν τις καταθέσεις τους τον Φεβρουάριο, και έτσι έχουμε αυξημένη πιθανότητα να υπάρξει αυξημένη κατανάλωση τους επόμενους μήνες – και μαζί είναι και οι επενδύσεις που θα έρθουν από τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «Η Ελλάδα είναι αυτήν την στιγμή σε φάση πολύ δύσκολη, αλλά και πολύ αισιόδοξη για την επόμενη ημέρα. Από τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα δύο χρόνια έχουμε ένα σημαντικό ποσό για να ξοδεύουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε τις προγραμματισμένες επενδύσεις και την διαφορά από τις καλύτερες του αναμενομένου αποδόσεις στην ανεργία και το οικονομικό πλήγμα στον Προϋπολογισμό από την πανδημία».

Ακόμη, σημείωσε ότι την Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει το σχέδιο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η κατάθεση του σχεδίου από την πλευρά της Ελλάδας θα γίνει στις αρχές Απριλίου και ακολουθεί διάστημα περίπου 100 ημέρων μέχρι να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, προσθέτοντας «αυτό σημαίνει ότι Ιούλιο με Αύγουστο αναμένουμε ποσό περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις. Δεν επιτρέπουν προσλήψεις ή επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. Θα υπάρχουν και άλλα προγράμματα που θα είναι πιο εύκολα και πιο γρήγορα, όπως τα «Εξοικονομώ». Οι βαριές επενδύσεις που είναι καινούριες θα πάρουν περισσότερο χρόνο».

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση αύξηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, παρά τις κινήσεις της Γερμανίας, καθώς είναι τεράστια η πολιτική πίεση που υπάρχει στην ΕΕ και κατέληξε ότι «το “κλειδί” του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η ύπαρξη νέων θέσεων εργασίας, με κατάρτιση των εργαζομένων, με σταθερότητα και με καλές αποδοχές»