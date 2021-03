Αθλητικά

Οι Σέλτικς “εκτέλεσαν” τους Μπακς (βίντεο)

Oι «Κέλτες» πήραν από νωρίς το προβάδισμα και με σωστή διαχείριση έφθασαν στην νίκη. Ρεκόρ καριέρας για τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ και με εντυπωσιακή ευστοχία στα τρίποντα, οι Σέλτικς πέρασαν άνετα από το Μιλγουόκι, επικρατώντας των Μπακς με 122-114. Σε αντίθεση με το προ διημέρου ματς των δύο ομάδων, οι «Κέλτες» πήραν από νωρίς το προβάδισμα και με σωστή διαχείριση έφθασαν στην νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίσθηκε 27 λεπτά και 18 δευτερόλεπα, με απολογισμό 16 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ καλύτεροι σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Κρις Μίντλεντον και ο Τζρου Χόλιντεϊ, οι οποίοι σημείωσαν 19 και 17 πόντους, αντίστοιχα. Παρά την ήττα των Μπακς, ο αγώνας είχε κι ένα θετικό στοιχείο, καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, πέτυχε ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ, με 12 πόντους, ενώ «μάζεψε» πέντε ριμπάουντ και «μοίρασε» τρεις ασίστ.

Ο Τζέϊσον Τέϊτουμ ευστόχησε σε τέσσερα από τα συνολικά 22 τρίποντα των φιλοξενούμενων και με 34 πόντους, έξι ριμπάουντ κι επτά ασίστ, ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα της Βοστώνης, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχαν ο Μάρκους Σμαρτ και ο Κέμπα Ουόκερ με 23 και 21 πόντους, αντίστοιχα.