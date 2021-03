Πολιτισμός

Κάρπαθος: τρεις γενιές με παραδοσιακές φορεσιές (βίντεο)

Αρκετές γυναίκες, σε περιοχές όπως η Όλυμπός, τις φορούν καθημερινά, όπως λένε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1.