Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: Τραγικό ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο

Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες ένα νέο τραγικό ρεκόρ αριθμού θανάτων εξαιτίας της Covid-19, με 3.650 ανθρώπους να υποκύπτουν στην νόσο τις τελευταίες 24 ώρες, τρεις μόλις ημέρες μετά το ξεπέρασμα του ορίου των 3.000 ημερήσιων θανάτων, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου.

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης πριν ένα χρόνο, συνολικά 307.112 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας της Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Εν μέσω πολλών προβλημάτων και καθυστερήσεων στην εκστρατεία εμβολιασμού, έλλειψης εθνικού συντονισμού και της επικράτησης του πιο μολυσματικού, και πιο θανατηφόρου, παραλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αμαζονία η Βραζιλία του Ζαΐχ Μπολσονάρου ζει τη χειρότερη περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Σε συνεχή επιτάχυνση από την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, η θνητότητα της COVID-19 θα σπάσει τον Μάρτιο όλα τα ρεκόρ μετά την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα το 2020.

Η πίεση στον ακροδεξιό πρόεδρο Μπολσονάρου αυξάνεται για τον τρόπο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, την οποία υποβαθμίζει, αποφεύγοντας την χρήση μάσκας, τασσόμενος ενάντια σε lockdowns και σπέρνοντας αμφιβολίες για τα εμβόλια κατά της νόσου.

Περίπου 84.245 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, ένα υψηλό ποσοστό που επιβεβαιώνει την δεινή επιδημιολογική κατάσταση. Η χώρα κατέγραψε πάνω από 100.000 ημερήσιες μολύνσεις Covid-19 για πρώτη φορά την Πέμπτη.

Πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, η Βραζιλία καταγράφει τον δεύτερο απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο.

Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά πολύ αργά. Μετά από παραπάνω από δύο μήνες, μόλις το 6% των 212 εκατομμυρίων Βραζιλιάνων έχει λάβει μια πρώτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19 και 2% και τις δύο δόσεις.

Στη χώρα χρησιμοποιούνται μόνο δύο εμβόλια, το AstraZeneca και το CoronaVac από το κινεζικό εργαστήριο Sinovac.

Χθες, οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο και στη συνέχεια της Μπραζίλιας ανακοίνωσαν πολλά υποσχόμενες προκλινικές δοκιμές για ορισμένα 100% βραζιλιάνικα εμβόλια, τα οποία θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της εκστρατείας εμβολιασμού.