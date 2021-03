Οικονομία

Καραγιάννης στον ΑΝΤ1: Αναβαθμίζεται η Δυτική Αττική με την υποθαλάσσια ζεύξη της Σαλαμίνας

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Τι είπε για τον ΒΟΑΚ και άλλα μεγάλα έργα.

Για το έργο της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης της Σαλαμίνας, τον ΒΟΑΚ αλλά και άλλα μεγάλα έργα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Γενικός Γραμματέας υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.

Όπως είπε το έργο της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης της Σαλαμίνας είναι ένα έργο «ταλαιπωρημένο» και πλέον ξεκινά η υλοποίησή του. «Οι καθημερινές μετακινήσεις θα είναι πιο εύκολες και οικονομικές» τόνισε μεταξύ άλλων και σημείωσε το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια υποθαλάσσια σήραγγα και ένα καινούργιο δρόμο στην Σαλαμίνα.

Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα αναβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική και κυρίως, την ευρύτερη περιοχή του Περάματος, αλλά και της Σαλαμίνας, σημείωσε ο κ. Καραγιάννης.

Ανέφερε ακόμα πως όταν ανέλαβαν στο υπουργείο Υποδομών «βρήκαμε μια μελετητική ανωριμότητα σε όλα τα έργα, κανένα σχεδιασμό».

Μιλώντας για τον ΒΟΑΚ τόνισε ότι είναι ένα έργο πρώτης προτεραιότητας τόσο για το υπουργείο Υποδομών όσο και για τον πρωθυπουργό. Τόνισε ακόμα ότι έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει κατατεθεί ήδη η πρώτη μελέτη .