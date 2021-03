Πολιτική

Σκέρτσος: Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η εξωτερική εστίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, το λιανεμπόριο και την εκπαίδευση.

Για το άνοιγμα της αγοράς και τα δωρεάν self test που θα διατεθούν στους πολίτες, μίλησε οΥφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Όπως είπε, μιλώντας στο Mega, «η συμπληρωματική στρατηγική που θα εφαρμοστεί από αρχές Απριλίου έχει στόχο το ελεγχόμενο άνοιγμα αγοράς, κοινωνίας και εκπαίδευσης». «Τα δωρεάν τεστ θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα», σχολίασε και εξήγησε ότι πρόκειται για έγκυρα, αποτελεσματικά οικιακά τεστ ώστε κάθε πολίτης να έχει έλεγχο της υγείας του.

«Το ευτυχές είναι ότι υπάρχει η τάση σταθεροποίησης και αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και αύξηση των εξιτηρίων», πρόσθεσε.

«Μαζί με τα τεστ, φαίνεται ότι λιανεμπόριο και εκπαίδευση μπορούν να ανοίξουν στις αρχές Απριλίου», δήλωσε ο υπουργός και παραδέχθηκε ότι πρέπει να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία αλλά και η ψυχολογία των πολιτών.

Για τις διαδημοτικές μετακινήσεις είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί κάτι με τη συζήτηση να μετατίθεται όταν θα έχει επιτευχθεί το πρώτο τείχος ανοσίας ως προς τον εμβολιασμό.

Υποβοηθητικός παράγοντας είναι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. «Γι’ αυτό απελευθερώνουμε δραστηριότητες που βοηθούν τον κόσμο να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους», είπε ο υπουργός και υπογράμμισε πως μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξει η εξωτερική εστίαση.

«Η παροχή των δωρεάν τεστ θα ισχύσει για Απρίλιο και Μάιο και από τον Ιούνιο θα μπορεί να υποχωρήσει λόγω των αυξημένων εμβολιασμών. Αν χρειαστεί όμως θα συνεχιστεί», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.