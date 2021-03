Κοινωνία

Καστελλόριζο: Και η Interpol στις έρευνες για τη βεβήλωση της ελληνικής σημαίας

Το συμπέρασμα αξιωματικών της κρατικής ασφάλειας Ρόδου και της Ασφάλειας από την Αθήνα. Απο που απογειώθηκε η πτήση drone.

Αίτημα συνδρομής για την εξιχνίαση της υπόθεσης βεβήλωσης της γαλανόλευκης στο Καστελλόριζο στην Interpol, προκειμένου να υποβληθεί προς εκτέλεση διαβαθμικά στο παράρτημα της Interpol Τουρκίας απέστειλαν οι Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και διαβιβάστηκε για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου κατ’ αγνώστων για παράβαση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα.



Η βεβήλωση της σημαίας που είναι ζωγραφισμένη σε βράχο σε πλαγιά του ακριτικού βουνού είχε αναστατώσει το ακριτικό νησί.



Αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας Ρόδου που μετέβησαν στο Καστελλόριζο, αλλά και άνδρες της Ασφάλειας από την Αθήνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίθεση έγινε με μπαλόνια γεμάτα με κόκκινη μπογιά που έπεσαν από drone που είχε πετάξει πάνω από το σημείο.



Παράλληλα, όλα δείχνουν την τουρκική πλευρά, καθώς στο ακριτικό νησί δεν έγινε αγορά μπαλονιών ή κόκκινης μπογιάς εκείνο το διάστημα, ενώ από το drone που πετούσε πάνω από το σημείο την ημέρα της επίθεσης ακουγόταν ο τουρκικός εθνικός ύμνος.



Η πτήση drone φέρεται να απογειώθηκε από το Κας της Τουρκίας και να έφτασε μέχρι το Καστελλόριζο.



Είναι ξεκάθαρο ότι ο χειριστής του drone δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος.



Με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί ζητείται η άσκηση δίωξης για προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας.



Το οικείο άρθρο του Ποινικού Κώδικα προβλέπει:



«1. Όποιος δημόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος τελεί πράξεις ρύπανσης ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».



Σημειώνεται ότι οι ζημιές στην ελληνική σημαία αποκαταστάθηκαν.

