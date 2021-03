Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Drive through test: που βγήκε θετικό το 12% την Παρασκευή

Δείτε αναλυτικά στοιχεία από 89 διαφορετικά σημεία ανά την επικράτεια, όπου έγιναν rapid test για την ανίχνευση του Κορονοϊού.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή 26 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 89 μαζικές δειγματοληψίες σε 49 Περιφερειακές Ενότητες, διενεργήθηκαν 14.035 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 266 κρούσματα (1,89%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου-Χολαργού - Πραγματοποιήθηκαν 375 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας - Πραγματοποιήθηκαν 394 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,27%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - Πραγματοποιήθηκαν 301 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (3,98%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - Πραγματοποιήθηκαν 274 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,28%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - Πραγματοποιήθηκαν 577 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (3,81%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Βύρωνα - Πραγματοποιήθηκαν 680 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (0,88%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης - Πραγματοποιήθηκαν 391 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,55%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς - Πραγματοποιήθηκαν 289 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,73%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά - Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (7,84%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου - Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,09%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού - Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (5,02%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης - Πραγματοποιήθηκαν 237 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (6,75%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου - Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος - Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,40%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Νεάπολης - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Κορθί - Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο - Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη - Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,60%). Αφορά σε γυναίκα 21 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Αρόης, Πάτρα - Πραγματοποιήθηκαν 255 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,52%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας - Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,15%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Σιταγρών - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 143 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη - Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Κοινότητα Δικαίων - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Λιμάνι Πευκιού - Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Καθενών - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Θεολόγου - Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (5,37%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Μακρυμαλλίου - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Πολιτικών - Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Κερασοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου - Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Πλατεία Μεταξά, Πύργος - Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,59%). Αφορά σε γυναίκα 37 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Αχλαδινή - Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,47%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Χελιδόνι - Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε γυναίκα 20 ετών.

ΠΕ Ημαθίας: Κοινότητα Κοπανού, Νάουσα - Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,96%). Αφορά σε άνδρα 69 ετών.

ΠΕ Ημαθίας: Δήμος Αλεξάνδρειας - Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,81%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Ηρακλείου: Κάτω

- Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ιωαννίνων: Δημαρχείο Ελεούσας - Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καλύμνου: Κεντρική Πλατεία Ποθιάς - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καλύμνου: Λακκί Λέρου - Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,54%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,54%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 326 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 326 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Φυλαχτής - Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε γυναίκα 60 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε γυναίκα 60 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Παλαμά - Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά - Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό - Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,51%). Αφορά σε άνδρα 55 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,51%). Αφορά σε άνδρα 55 ετών. ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Χιλιόδεντρου - Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,26%). Αφορά σε άνδρα 40 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,26%). Αφορά σε άνδρα 40 ετών. ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα - Πραγματοποιήθηκαν 205 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 46 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 205 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 46 ετών. ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία - Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κεφαλληνίας: Σκάλα - Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κοζάνης: Λευκόβρυση - Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (12,00%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (12,00%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 21 έτη. ΠΕ Κοζάνης: Αγία Παρασκευή - Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (8,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (8,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Ζευγολατιό - Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,41%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,41%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη. ΠΕ Λακωνίας: Δαφνί - Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αβέρωφ - Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,01%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,01%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 490 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,43%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 490 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,43%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Λάρισας: Ανθούπολη - Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Πρωτομαγιάς - Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,25%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,25%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Λάρισας: Αγιά - Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,03%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,03%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Καλλιθέα - Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,26%). Αφορά σε κορίτσι 11 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,26%). Αφορά σε κορίτσι 11 ετών. ΠΕ Μαγνησίας: Κτελ Βόλου - Πραγματοποιήθηκαν 271 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,47%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 271 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,47%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη. ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο - Πραγματοποιήθηκαν 459 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,52%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

- Πραγματοποιήθηκαν 364 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,09%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού - Πραγματοποιήθηκαν 248 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 248 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μεσσηνίας: Μεθώνη - Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Νήσων: Σπέτσες - Πραγματοποιήθηκαν 321 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,93%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη - Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας - Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,01%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,01%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Πέλλας: Έδεσσα - Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,04%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,04%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Πέλλας: Γιαννιτσά - Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,73%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,73%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 34 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 34 ετών. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής - Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου: Δημοτική Ενότητα Αφάντου - Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,93%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,93%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Σάμου: Άγιος Κωνσταντίνος - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σερρών: Κεντρικό Πάρκο Σερρών - Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (5,02%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (5,02%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Πύλης - Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων - Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,88%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,88%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Καλαμπάκας - Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα - Πραγματοποιήθηκαν 206 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,42%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 206 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,42%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Έξαρχος - Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Αταλάντη - Πραγματοποιήθηκαν 203 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 203 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φλώρινας: Μελίτης - Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φλώρινας: Σκοπιά - Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Γράβιας - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φωκίδας: Δημαρχείο Λιδωρικίου - Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χανίων: Πλατεία Κουνουπιδιανών - Πραγματοποιήθηκαν 464 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,43%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 464 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,43%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου - Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,63%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.