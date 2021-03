Αθλητικά

ΕΠΟ: Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ο νέος Πρόεδρος

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν ευρωβουλευτής αναλαμβάνει τα ηνία της Ομοσπονδίας. Γιατί αποσύρθηκε ο ανθυποψήφιος του λίγο πριν τις εκλογές.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Η νέα ημέρα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, επιβεβαιώθηκε λίγο πριν τις σχετικές αρχαιρεσίες, καθώς ο Κωσνταντίνος Νίκας, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αντίπαλος του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγού της εθνικής ομάδας στο έπος του 2004, απέσυρε την υποψηφιότητα του.

Η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Νίκα, έχει ως εξής:

«Λιγη ωρα πριν απο την εναρξη της εκλογικης διαδικασιας, μεσω της οποιας θα αναδειχθει η νεα διοικηση της ΕΠΟ, θα ηθελα να δηλώσω την απόσυρση της υποψηφιότητάς μου για τη θεση του προεδρου της Ομοσπονδιας.

Ούτως ή άλλως η υποψηφιότητά μου δεν εκρυβε την παραμικρή προσωπικη φιλοδοξια η επιδιωξη. Ειχε ως μοναδικο στοχο τη διασφαλιση της πραγματοποιησης των εκλογών.

Απο την πρωτη στιγμη τοσο η ΕΠΣ Βοιωτιας, οσο και εγω προσωπικα ειχαμε εκφρασει τη στηριξη μας στην ενωτική υποψηφιότητα του Θοδωρη Ζαγορακη, βλεποντας στο προσωπο του αλλοτε αρχηγου της Εθνικης μας ομαδας τον καταλληλο ανθρωπο για να παρει στα χερια του τις τυχες του Ελληνικου Ποδοσφαιρου.

Ως εκ τουτου, δηλωνω ανοικτα την προθεση μου να τον εμπιστευτω κι εγω με την ψηφο μου, καλωντας ολες τις δυναμεις που επιθυμουν την προοδο της Ομοσπονδιας και του ποδοσφαιρου της χωρας μας να πραξουν το ιδιο.

Με τιμη,

Κωνσταντινος Νικας»