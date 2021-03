Κοινωνία

Απατεώνες άρπαξαν τις οικονομίες από ηλικιωμένους

Διπλό «χτύπημα» στην ίδια περιοχή, με διαφορά λίγων ωρών. Πώς τους προσέγγισαν και με ποιο δέλεαρ τους έπεισαν να τους δώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων «την 23.03.2021 και 24.03.2021, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, καταγράφηκαν και διερευνώνται δύο περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, κατά τα οποία, επιτήδειοι απέσπασαν με διάφορα προσχήματα χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ηλικιωμένους πολίτες στην Κέρκυρα, παρουσιαζόμενοι ψευδώς ως τραπεζικοί υπάλληλοι και με το πρόσχημα επιστροφής κρατήσεων προηγούμενων ετών από τις συντάξεις τους, τους έπεισαν στην κατάθεση χρηματικών ποσών, ως φόρο που αναλογεί για την περίπτωσή τους, αποσπώντας τα ποσά των 9.850 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα.

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων συμβουλεύει :

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα και σας ζητούν χρήματα για την διεκπεραίωση υπόθεσής σας και ιδίως όταν σας υπόσχονται επιστροφές χρηματικών ποσών.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα - εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

Να χρησιμοποιείτε εφαρμογές τραπεζικών ιδρυμάτων αφού πρώτα ενημερωθείτε επαρκώς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να επικοινωνείτε με την τράπεζά σας, για επιβεβαίωση συναλλαγών για τις οποίες άγνωστοι σας απέστειλαν σχετικά παραστατικά.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Ενημερώστε φίλους, συγγενείς και κυρίως τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης»