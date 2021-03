Κόσμος

Φονική κατάρρευση κτηρίου στο Κάιρο (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από την κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 29 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε κατάρρευση κτηρίου σε συνοικία της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το κυβερνείο του Καΐρου.

«Η αίθουσα κρίσεων του κυβερνείου ενημερώθηκε στις 3 τα ξημερώματα για την κατάρρευση ενός κτηρίου που αποτελείτο από υπόγειο, ισόγειο και εννέα ορόφους» στη συνοικία Γκεσρ Σουέζ, στο ανατολικό τμήμα του Καΐρου, ανέφερε σε ανακοίνωση το κυβερνείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τον οριστικό απολογισμό των θυμάτων.

Πολλά κτήρια έχουν καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια στην Αίγυπτο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, λόγω της κακής τους κατάστασης και της μη τήρησης της νομοθεσίας για τη δόμηση στις πόλεις.