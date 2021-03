Κοινωνία

Κορονοϊός: αποσωληνώθηκε η 23χρονη επίτοκος που είχε εισαχθεί σε ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της νεαρής μητέρας και του βρέφους της.

Βγήκε την Παρασκευή, από την ΜΕΘ, μετά από δέκα ημέρες νοσηλείας η 23χρονη κοπέλα, η οποία ενώ ήταν έγκυος, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Η 23χρονη από τη δυτική Αχαΐα, εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο και χρειάστηκε οι γιατροί να προχωρήσουν σε πρόωρο τοκετό.

Λόγω των επιπλοκών κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωση της, ενώ για λίγες ώρες, νοσηλεύθηκε και το βρέφος στη ΜΕΘ λόγω προωρότητας.

Φαίνεται όμως πλέον, ότι όλα πάνε καλύτερα και σύντομα, μητέρα και μωρό θα είναι μαζί και στην αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων.