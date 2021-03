Πολιτική

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση “Falcon Eye - 1” (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η η διμερής άσκηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Βασιλική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας.

Η διμερής άσκηση «Saudi - Hellenic Joint Exercise 21» των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Βασιλική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας με την επωνυμία «Falcon Eye - 1» έλαβε χώρα από την Τρίτη 9 έως και την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

Όπως ανακοινώθηκε, ήταν η πρώτη φορά που μεταστάθμευσε προσωπικό και μέσα της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην αεροπορική βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων τύπου air superiority / supremacy, καθώς και προστασία - προσβολή στόχων σε ξηρά και θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι την 19η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου καθώς και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η «Saudi - Hellenic Joint Exercise 21» συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των δυνάμεων που συμμετείχαν ενώ αποδεικνύει στην πράξη τη συνεχή αναβάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας σε αμυντικό επίπεδο.