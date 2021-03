Κοινωνία

Ανατίναξαν ΑΤΜ αλλά έφυγαν με... άδεια χέρια!

Σηκώθηκε στο πόδι η γειτονικά μέσα στην νύχτα. Έφυγαν άπρακτοι οι δράστες.

Απόπειρα κλοπής σε μηχάνημα ΑΤΜ στην Παραλία Αυλίδος, σημειώθηκε στις 3:30’ τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Άγνωστοι δράστες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο τον αριθμό, προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα με άγνωστη μέχρι στιγμής, εκρηκτική ύλη, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στις κασετίνες με τα χρήματα.

Από την έκρηξη όσοι κάτοικοι μένουν κοντά στην περιοχή πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθεια και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, διέφυγαν στο σκοτάδι με μηχανάκι. Για αυτό και γίνεται αναφορά ότι ήταν τουλάχιστον δύο αυτοί που προσπάθησαν να σηκώσουν τα χρήματα από το μηχάνημα.

Την υπόθεση εξετάζει η Ασφάλεια Χαλκίδας που συγκεντρώνει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.

