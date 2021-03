Οικονομία

Πέθανε ο Μπόρις Μουζενίδης

Θλίψη για τον χαμό του ανθρώπου που απογείωσε τον ελληνικό τουρισμό στη Ρωσία.

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς λόγω επιπλοκών κορονοϊού ο Μπόρις Μουζενίδης της Mouzenidis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στον ελληνορωσικό τουρισμό.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Money-Tourism, ο ιδρυτής του ομίλου Μουζενίδη, ένας μεγάλος οραματιστής του ελληνικού Τουρισμού, ταξίδεψε στην Μόσχα πριν από δύο εβδομάδες για την διεθνή έκθεση Τουρισμού MITT. Αμέσως μετά την έκθεση ένιωσε τα πρώτα ήπια συμπτώματα κορωνοϊού και για το λόγο αυτό, αρνήθηκε να μπει σε νοσοκομείο. Δυστυχώς τα συμπτώματα χειροτέρευσαν και χθες το βράδυ εσπευσμένα εισήχθη σε νοσοκομείο της Μόσχας. Δυστυχώς τα ξημερώματα απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς, καθώς είχε και στο παρελθόν καρδιολογικά προβλήματα.

Ο Μπόρις Μουζενίδης, με την Ελλάδα την καρδιά του, ήρθε σε νεαρή ηλικία στην Θεσσαλονίκη για να ζήσει το όνειρο της πατρίδας που τόσο αγαπούσε, από τα βάθη της ρωσικής στέπας.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ομίλου Μουζενίδη εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του ιδρυτή και Προέδρου του Ομίλου μας, Μπόρις Μουζενίδη. Ο Πρόεδρός μας υπήρξε πάντοτε για όλους μας πηγή έμπνευσης για το έργο που ξεκίνησε και εκτελούσε πιστά όλα τα χρόνια της πορείας του. Η αγάπη του για την Ελλάδα και το όραμά του μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο του», επεσήμανε ο λογαριασμός του Mouzenidis Group στο Facebook.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης αναφέρει: «Θλίψη και οδύνη, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Μπόρις Μουζενίδη. Ένας άνθρωπος που εργάστηκε σκληρά για τον ελληνικό τουρισμό, ένας πρωτεργάτης και πρωτοπόρος του κλάδου. Με μεθοδικότητα, πείσμα και σκληρή δουλειά υλοποίησε το όραμά του και δημιούργησε γέφυρες μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στους συνεργάτες του».