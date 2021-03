Κοινωνία

Γυμναστής ο δράστης του ξυλοδαρμού καθηγητή του ΕΚΠΑ

Τι είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς για την επίθεση, στον χώρο των ΤΕΦΑΑ.

Ένας 25χρονος γυμναστής συνελήφθη για την επίθεση κατά καθηγητή των ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη πριν από μια εβδομάδα.

Ο φερόμενος ως δράστης ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας και Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, η οποία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, λέγοντας ότι εκνευρίστηκε με την παρατήρηση που του έκανε ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Τόσο στον καθηγητή όσο και στον φύλακα του χώρου, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, επιδείχθηκαν φωτογραφίες του δράστη, τον οποίο αμφότεροι αναγνώρισαν.

Την είδιηση της σύλληψης του είχε κάνει γνωστή ο ίδιος ο Καθηγητής, με ανάρτηση του στα social media.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Μετά από ενδελεχή έρευνα, των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας και Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταυτοποιήθηκε και εντοπίσθηκε ο δράστης της επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ημεδαπού καθηγητή της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Πρόκειται για 25χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για την ανωτέρω επίθεση και τραυματισμό, που σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της 20-3-2021 εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Δάφνη. Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, η οποία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών».