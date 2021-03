Υγεία - Περιβάλλον

Διευκρινίσεις Παπαευαγγέλου για το 20% των θανάτων εκτός ΜΕΘ

Για προσπάθεια διαστρέβλωσης της δήλωσής της κάνει λόγο η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

«Κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τη δήλωσή μου. Η αφοσίωσή μου στον άρρωστο και η αξία που δίνω στην ανθρώπινη ζωή είναι δεδομένη», αναφέρει σε δήλωσή της η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου με αφορμή αντιδράσεις μετά την δήλωσή της στην χθεσινή ενημέρωση ότι «είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ, πολύ μικρό, 20% νομίζω».?



Όπως αναφέρει στην σημερινή δήλωσή της η κ. Παπαευαγγέλου «ως γιατρός, έχοντας πολύχρονη θητεία στα νοσοκομεία, αυτό που είπα και προκύπτει από την εμπειρία μου και τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι ότι όσοι χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία, δεν βρίσκονται όλοι σε ΜΕΘ. Αυτο γινόταν πάντα κι αυτό γίνεται και θα γίνεται διεθνώς. Κάθε γιατρός το ξέρει».



Και καταλήγει ότι «σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα σε ασθενείς που δεν διασωληνώθηκαν ενώ είχαν ανάγκη υποστήριξης της αναπνευστικής τους ανεπάρκειας αφού είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει ένδειξη, ο ασθενής διασωληνώνεται».

Χθες η κ. Παπαευαγγέλου απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε αναλυτικά:

«Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας στη ΜΕΘ είναι περίπου 15 ημέρες. Όμως, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ένα νούμερο, γιατί η διάρκεια νοσηλείας τόσο στην απλή κλίνη του Νοσοκομείου, όσο και στην κλίνη ΜΕΘ εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτα από όλα από την ηλικία, από τα υποκείμενα νοσήματα, από το ποια ημέρα νόσου ήρθε ο ασθενής στο Νοσοκομείο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα νούμερο, υπάρχει μεγάλη διακύμανση.

Το προφίλ βέβαια ενός 55χρονου που θα μπει στη Μονάδα, είναι σαφώς πολύ καλύτερο από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό κριτήριο για την πρόγνωση των ασθενών με Covid είναι η ηλικία. Συνεπώς ένας ασθενής 55 ετών και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων θα έχει μία μικρής διάρκειας νοσηλεία στη ΜΕΘ και καλή έκβαση. Προφανώς υπάρχουνε και θάνατοι εκτός ΜΕΘ, πάντα υπήρχαν. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό όμως των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ, πολύ μικρό, 20% νομίζω».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Η κυνική παραδοχή ότι μία στις πέντε απώλειες αφορά ασθενείς εκτός ΜΕΘ αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Αντί για τη προστασία της δημόσιας υγείας η κυβέρνηση επιλέγει να προστατεύσει τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών. Ας μας πει η κυβέρνηση στη μόνη κυνική γλώσσα που καταλαβαίνει: στους πόσους νεκρούς θα επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές; Πόσο κοστολογεί το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη την ανθρώπινη ζωή;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του το ΜέΡΑ25 αναφέρει ότι «η δημόσια κυνική εκφορά από μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο το 20% των ασθενών να πεθαίνει εκτός ΜΕΘ, επιβεβαιώνει τα χειρότερα σενάρια ότι η Επιτροπή λειτουργεί σαν πλυντήριο ξεπλύματος των καταστροφικών επιλογών της κυβέρνησης, και όχι ο εισηγητής τους όπως είναι το επίσημο αφήγημα. Αλλιώς θα πρέπει να δεχτούμε ότι επιστήμονες της Υγείας εργάζονται όχι με γνώμονα το συμφέρον του Ανθρώπου, αλλά του Χάρου. Σε κάθε περίπτωση, επανέρχεται επείγον το αίτημα για ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, με ανακοίνωσή της, «καταδικάζει την απαράδεκτη δήλωση της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας κ. Παπαευαγγέλου, που χαρακτήρισε «πολύ μικρό ποσοστό» το 20% των ασθενών που χάνουν την ζωή τους, εκτός ΜΕΘ. Η κύρια ευθύνη όμως βαρύνει την κυβέρνηση και τις ολέθριες επιλογές της».