Eurovision: Πρόωρος αποκλεισμός για την Λευκορωσία

Για ποιο λόγο αποκλείστηκε το τραγούδι που θα εκπροσωπούσε την χώρα στον διεθνή διαγωνισμό.

Οι διοργανωτές του φετινού διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision απέκλεισαν την Λευκορωσία κρίνοντας ότι το τραγούδι που θα εκπροσωπούσε την χώρα και θα ερμήνευε ένα συγκρότημα το οποίο στο παρελθόν είχε θεωρηθεί ότι γράφει στίχους που χλευάζουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις παραβιάζει τους όρους του διαγωνισμού.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα οι διοργανωτές απέρριψαν την συμμετοχή της Λευκορωσίας, η οποία μαστίζεται από πολιτική κρίση από τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, καθώς το τραγούδι που είχε υποβάλει η χώρα χλεύαζε τις διαδηλώσεις εναντίον του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Το τραγούδι του συγκροτήματος "Galasy ZMesta" προκάλεσε αντιδράσεις από προσωπικότητες της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, που έχουν πέσει θύματα βίαιης καταστολής στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Μετά την απόρριψη του τραγουδιού από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η Λευκορωσία υπέβαλε άλλο τραγούδι του ίδιου συγκροτήματος, αλλά αργά χθες το βράδυ απορρίφθηκε και αυτό.

Η EBU ανέφερε σε ανακοίνωση ότι "μελέτησε προσεκτικά την νέα συμμετοχή για να αξιολογήσει αν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει", αλλά διαπίστωσε ότι "παραβιάζει τους κανόνες του διαγωνισμού που διασφαλίζουν ότι ο διαγωνισμός δεν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και δεν δυσφημείται".

Αυτό σημαίνει ότι η Λευκορωσία δεν θα συμμετάσχει καθόλου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ανακοίνωσε η EBU.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ στις 18-22 Μαϊου.

Το κίνημα της αντιπολίτευσης έχει γιγαντωθεί στη Λευκορωσία ενάντια στην κυβέρνηση Λουκασένκο έπειτα από τις εκλογές του Αυγούστου, που σύμφωνα με τους διαδηλωτές σημαδεύτηκαν από νοθεία για να παρατείνουν την 27χρονη κυριαρχία του Λουκασένκο προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε ότι πάνω από 34.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αδίκως δυσφημείται, ενώ ο πρόεδρος αρνείται ότι υπήρξε εκλογική νοθεία και κατηγορεί την Δύση ότι υποστηρίζει τις διαδηλώσεις.