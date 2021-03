Κοινωνία

Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα (εικόνες)

Που τους εντόπισαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε κατά την διάρκεια ερευνών σε δυο σπίτια.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το απόγευμα της 23ης Μαρίου στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο Έλληνες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Επίσης συνελήφθη ακόμα μια γυναίκα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση δύο ατόμων στην διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, στην περιοχή της Αργυρούπολης, εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.



Μετά από έρευνες σε δύο οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:





2.016 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

197 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

17,5 γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά,

το χρηματικό ποσό των 20.020 ευρώ,

πιστόλι τύπου μπρελόκ με 6 φυσίγγια

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."