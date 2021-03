Αθλητικά

ΕΠΟ: Ο Ζαγοράκης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα που καθιστούν «πανηγυρική» την νίκη του Θοδωρή Ζαγοράκη.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Η νέα ημέρα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, επιβεβαιώθηκε λίγο πριν τις σχετικές αρχαιρεσίες, καθώς ο Κωσνταντίνος Νίκας, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αντίπαλος του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, απέσυρε την υποψηφιότητα του.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα που καθιστούν «πανηγυρική» την νίκη του Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας στο ποδοσφαιρικό έπος του 2004, έλαβε 66 από τις 68 ψήφους.

Η παρουσία του Ζαγοράκη στον προεδρικό θώκο, χαίρει της απόλυτης εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο σύνολο του, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα την χαιρέτισαν, τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος στο συγχαρητήριο μήνυμα του, επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια στον οικουμενικό Θοδωρή Ζαγοράκη, νέο Πρόεδρο ΕΠΟ. Ως αρχηγός οδήγησε την Εθνική στο έπος Euro 2004, ως επικεφαλής καλείται τώρα να οδηγήσει στην ανασυγκρότηση του ποδοσφαίρου μας με την εφαρμογή Ολιστικής Μελέτης της FIFA και της UEFA. Καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση».

Η ανακοίνωση για την εκλογή του Ζαγοράκη, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ, έχει ως εξής:

«Ο εμβληματικός αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004 Εθνικής μας Ομάδας, Θεόδωρος Ζαγοράκης, εξελέγη σήμερα 31ος Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, που διεξήχθη σήμερα με συμμετοχή 66 εκπροσώπων Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και Επαγγελματικών Λιγκών, και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας, ο κ. Ζαγοράκης έλαβε -επί 68 ψηφισάντων- 66 ψήφους, ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ο ανθυποψήφιός του πρόεδρος της ΕΠΣ Βοιωτίας κ. Κωνσταντίνος Νίκας είχε παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της Ομοσπονδίας. Η ψηφοφορία εξελίχθηκε χωρίς απρόοπτα και με συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των μελών της ΓΣ. Στις εργασίες της ΓΣ, τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές FIFA και UEFA εκπροσώπησαν οι κκ Χέρμπερτ Χούμπελ και Μάριος Γεωργίου. Στην εισαγωγική ομιλία του ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Ευάγγελος Γραμμένος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φθάνοντας στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της ΕΕ, των Επιτροπών και το προσωπικό της ΕΠΟ για τις υπηρεσίες τους στην υποβοήθηση του έργου της ΕΕ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις FIFA και UEFA και τα στελέχη τους για τη βοήθεια που μας προσέφεραν».

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ εξελέγησαν οι κκ:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΦΥΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 66

ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ --

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 63 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 53 ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 47 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 50 ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13 ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 49 ΦΥΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 48 ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53 ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 37 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΣΦΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21 ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 47 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 31

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της ΕΠΟ, Θόδωρος Ζαγοράκης, γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1971 στη Λυδία του νομού Καβάλας. Στα 16 του εντάχθηκε στον ΑΟ Καβάλας και τον Δεκέμβριο του 1992 πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο έκανε ντεμπούτο στις 23/12/1992 στον αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ 1-2, στο Χαριλάου.

Στην Εθνική Ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου 1994, κόντρα στα Νησιά Φερόε. Με το εθνόσημο αγωνίστηκε 120 φορές κι έχει το ρεκόρ των 57 συνεχόμενων συμμετοχών. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του με τη γαλανόλευκη ήταν την 4η Ιουλίου 2020, όταν ως αρχηγός σήκωσε στο Ντα Λουζ το κύπελλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Στο Euro 2004 αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Αγωνίστηκε στην Premier League και την Λέστερ και στη συνέχεια την ΑΕΚ, την Μπολόνια και ξανά τον ΠΑΟΚ, με τη φανέλα του οποίου ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2007. Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα Λιγκ Καπ στην Αγγλία και το Κύπελλο Ελλάδος το 2002.Από το 2007 έως το 2012 διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το 2014 και το 2018 εξελέγη Ευρωβουλευτής, ιδιότητα που διατηρεί και ως σήμερα. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Λίλλη, με την οποία έχει δύο παιδιά».