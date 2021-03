Παράξενα

Ο “Χορός του Ζαλόγγου” από μπάντα του αμερικανικού στρατού (βίντεο)

Μια συμβολική και εξαιρετικά τιμητική πρωτοβουλία για να τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821

Μια ιδιαίτερη, αλλά και άκρως συμβολική, κίνηση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου συμπεριλήφθη στα μηνύματα που έφτασαν στη χώρα μας από τις ΗΠΑ.

Η μπάντα του τμήματος του αμερικανικού στρατού σε Ευρώπη και Αφρική, ερμήνευσε τον περίφημο «Χορό του Ζαλόγγου», και μάλιστα σε άπταιστα ελληνικά, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο YouTube.

«Με ενθουσιασμό υπογραμμίζουμε την ισχυρή διπλωματική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Χαρούμενη μέρα ανεξαρτησίας, Ελλάδα!», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση.