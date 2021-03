Πολιτισμός

“Αποστολή”: backstage από το αφιέρωμα για το 1821 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι οι Λεωνίδας Κακούρης, Μαρία Κορινθίου και Γιάννης Αϊβάζης, έγινε viral.

Πώς «μεταμορφώθηκαν» αγαπημένοι ηθοποιοί στους ήρωες του 1821;

Δείτε τα παρασκήνια για το πώς δημιουργήθηκε το δημοφιλές διαδικτυακό βίντεο για το 1821. Απολαύστε το backstage των γυρισμάτων του αφιερώματος της «Αποστολής» για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Δείτε πώς μεταμορφώθηκαν:

ο Λεωνίδας Κακούρης σε Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,

ο Γιάννης Αϊβάζης σε Παλαιών Πατρών Γερμανό,

ο Χάρης Γρηγορόπουλος σε Υψηλάντη,

ο Νικόλας Μακρής σε Αθανάσιο Διάκο,

ο Τάσος Αναγνώστου σε Μακρυγιάννη,

ο Κοσμάς Ζαχάρωφ σε Μιαούλη,

ο Λευτέρης Δημηρόπουλος σε Καραϊσκάκη,

ο Πέτρος Ξεκούκης σε Νικηταρά,

η Μαρία Κορινθίου σε Μπουμπουλίνα,

η Σοφία Γαρμπή σε Μαντώ Μαυρογένους.

Τα γυρίσματα, οι ενδυμασίες, το μακιγιάζ και όλα τα παρασκήνια στο δημοφιλές βίντεο που μας μετέφερε στις αρχές και τον αγώνα των προγόνων μας. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Αϊβάζη.