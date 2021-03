Πολιτική

Ευχές ξένων ηγετών στην Σακελλαροπούλου για τα 200 χρόνια από το 1821

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι μιλούν με συγκινητικά και επαινετικά λόγια για τον ηρωισμό των Ελλήνων.

Ηγέτες και Αρχηγοί Κρατών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, απέστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα και ευχές προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Ελληνικό λαό, με την ευκαιρία εορτασμού των 200 ετών, από την Ελληνική Επανάσταση.

Όλοι αναφέρονται με συγκινητικά και επαινετικά λόγια στον ηρωισμό των Ελλήνων, που ενέπνευσε λαούς σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για αγώνες και πρόασπιση της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί στην Προεδρία ευχές από την Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Ελισάβετ, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Μπάϊντεν, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο ΣΤ, τον Πρόεδρο της Μάλτας, Τζορτζ Βέλλας, τους Κυβερνήτες - Διοικητές Σαν Μαρίνο, Αλεσάντρο Καρντέλι και Μίρκο Ντολτσίνι, τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τσινπίν, τον Βασιλιά της Ολλανδίας, Γουλιέλμο-Αλέξανδρο, τον Βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο ΙΣΤ΄Γουσταύο, τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Σάουστι Νιίνιστο, τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Σκότ Μόρισον, τον Πρωθυπουργό της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, τον Πρόεδρο της Αυστρίας, Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας, Μάικλ Χίγκινς, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο της Σλοβενίας, Μπόρουτ Πάχορ, τον Πρόεδρο της Λετονίας, Έγκιλς Λέβιτς, τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε Ιν, τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι, τον Πρόεδρο του Βιετνάμ, Νγκουγιέν Φου Τρόνγκ, τον Πρόεδρο της Ισλανδίας, Γκούντι Θορλάσιους Γιοχάνεσον, τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας, Ντέιβιντ Χάρλεϊ, τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμάϊερ, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον Πρόεδρο της Γουινέας-Μπισάου, Ουμάρου Σισοκό Εμπαλό, την Πρόεδρο της Εσθονίας, Κέρστι Κάλιουλαϊντ, τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις, τον Βασιλιά του Βελγίου, Φίλιππο, τον Πρόεδρο της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, τον Πρόεδρο της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, τον Πρόεδρο της Πολωνίας, τον Πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ρεουβέν Ριβλίν, τον Πρόεδρο του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκανί, τον Πρόεδρο της Αλβανλιας, Ιλίρ Μέτα, τον Πρόεδρο της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουκάνοβιτς, τον Πρωθυπουργό του Μαυρικίου, Πράβιτ Τζάγκνοτ, τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Μισέλ Αούν, τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεβ, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας, Γιάνος 'Αντερ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, τον Πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, τον Πρόεδρο της Ζάμπιας, Έντγκαρ Λούνγκου, τον Πρόεδρο του Μπαγκλαντές, Αμπντούλ Χαμίντ, τον Πρόεδρο της Αυστρίας, Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς και από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Νικαράγουα, Ντανιέλ Ορτέγα και Ροσάριο Μουρίγιο.