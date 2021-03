Κοινωνία

Μάνα και γιος με κορονοϊό το έσκασαν από το Νοσοκομείο

Έφυγαν από την Κλινική covid και αρνούνται να επιστρέψουν!

Απίστευτες σκηνές στο δρόμο που οδηγεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δύο κάτοικοι Αταλάντης (μάνα και γιος) βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό αλλά έφυγαν από την Κλινική covid και αρνούνται να επιστρέψουν!

Αστυνομικοί και φύλακες του Νοσοκομείου τους εντόπισαν, τους σταμάτησαν, ενώ έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο οποίο αρνούνται να επιβιβαστούν.

Είχαν βρεθεί θετικοί την προηγούμενη εβδομάδα και από την Κυριακή το βράδυ ήταν στο Πέτρινο κτίριο με συμπτώματα της νόσου.

Αυτή την ώρα γίνονται διαπραγματεύσεις και με την Αστυνομία προκειμένου να επιστρέψουν, τουλάχιστον με ασφάλεια για κείνους και τους γύρω τους, σπίτι τους.

Πηγή: Lamiareport