Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου”: η Μαριάννα Τουμασάτου και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη τρεις ξεχωριστές προσωπικές διαδρομές ξεδιπλώνονται μέσα από καρέ και διηγήσεις, που συγκινούν και εμπνέουν αισιοδοξία.

Την Πέμπτη 1η Απριλίου στις 21:00 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνουν μια βόλτα στο παρελθόν, μιλούν για το παρόν και εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον. Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ της Γεωργίας Χαρίτου, του Γιώργου Καραμίχου και της Σοφίας Ευφραιμίδη.

Η Γεωργία Χαρίτου γεννήθηκε το 1967 και μεγάλωσε στην Αράχωβα. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την οικογενειακή επιχείρηση. Το 1990 γνώρισε τον άνδρα της, τον… «κυνήγησε» και το 1997 παντρεύτηκαν. Το 2013 έχασε τον μπαμπά της, ενώ το 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Όταν πήγε στο γιατρό, οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν. Μετά την νόσο άλλαξε στάση ζωής, δεν άφησε τον καρκίνο να την καταβάλλει. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά πως «με θετική στάση ζωής μπορείς να κερδίσεις τον πόλεμο». Στήριγμα σε όλη αυτή την περιπέτεια ήταν και είναι ο άντρας της.

Ο Γιώργος Καραμίχος γεννήθηκε στη Βέροια. Η οικογένειά του είχε ζώα και χωράφια, και εκείνος έκανε όλες τις αγροτικές δουλειές. Έδωσε Πανελλήνιες, πέρασε στην Κέρκυρα, στο Ιστορικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, και εκεί πήγε στην Κερκυραϊκή Σκηνή. Το 1995 έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό. Έλεγε ότι δεν θα κάνει ποτέ τηλεόραση. Αυτό γρήγορα όμως άλλαξε. Στα 24 έκανε την κόρη του, η οποία σήμερα είναι 22 ετών και σπουδάζει στην Ολλανδία.

Το 2013 πήγε στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε να δουλεύει και ως σκηνοθέτης. Εκεί γνώρισε και τη μητέρα του γιου του, ο οποίος σήμερα είναι 7 ετών. Οι γονείς του, μέχρι και σήμερα, είναι σε συγκρουσιακή σχέση με το επάγγελμά του «ακόμη και τώρα που παίζω στον “Ήλιο” με πήρε η μητέρα μου και μου είπε “αγόρι μου γιατί δεν κάνεις τα χαρτιά σου να μπεις στην αστυνομία που είναι σταθερή δουλειά;”».

Η Σοφία Ευφραιμίδη γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Η καταγωγή της είναι από τον Πόντο. Το 1963 παντρεύτηκε τον Χάρη Ευφραιμίδη που ήταν 3ος ξάδερφος της μητέρας της και πολύ μεγαλύτερός της. Ουσιαστικά την πάντρεψαν μαζί του «για να μην μπει ξένος στην οικογένεια».

Ο σύζυγός της το 1990 ταξίδεψε μαζί με τη Σοφία στον Πόντο. Τις αναμνήσεις και τις φωτογραφίες αυτού του οδοιπορικού τις κατέγραψε σε ένα βιβλίο. Εκεί, ξεχωρίζει η ιστορία με το βαφτιστικό σταυρουδάκι του ξαδέρφου του, που είχε χαθεί στην ανταλλαγή πληθυσμών. Ο σύζυγος της Σοφίας πέθανε το 2012.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Κάθε Πέμπτη στις 21:00.