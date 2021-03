Κοινωνία

Παίδων Αγία Σοφία: Σύλληψη τραυματιοφορέα για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Δίωξη για τρία κακουργήματα σε βάρος ανήλικων ασθενών ασκήθηκε σε βάρος του.

Τρία κακουργήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του τραυματιοφορέα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία που καταγγέλθηκε για πράξεις παιδεραστίας εντός του ιδρύματος τον περασμένο Ιανουάριο. Για την υπόθεση ,που δημοσιοποιήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελέα Χάιδω Ζούγρη, μετά από παραγγελία της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προκειμένου να ερευνηθούν σοβαρότατες καταγγελίες σε βάρος του εν λόγω εργαζόμενου του Νοσοκομείου για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων ασθενών.

Ο τραυματιοφορέας συνελήφθη μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και έχει παραπεμφθεί να απολογηθεί για τα αδικήματα της αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Επιπλέον ο κατηγορούμενος βαρύνεται και με το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Οι καταγγελίες σε βάρος του κατηγορούμενου έγιναν τον περασμένο Ιανουάριο από εργαζόμενους στο Νοσοκομείο, γιατρούς και νοσηλεύτριες και αφορούσαν ένα 8χρονο και ένα 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύονταν .