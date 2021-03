Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Ιταλία

Μεγάλος σεισμός συγκλόνισε την Ιταλία. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αδριατικής θάλασσας, στην Ιταλία.

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός – όπως αναφέρει το EMSC – καταγράφηκε στις 15:47, είχε εστιακό βάθος 60 χλμ και επίκεντρο στα 69 χλμ βόρεια-βορειοδυτικά της ιταλικής πόλης Βιέστε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τα ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων.