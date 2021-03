Οικονομία

Τα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο και η νέα επιδότηση για την Eστίαση

Τα μέτρα που εξετάζονται για ανακοινωθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Με την επιδότηση υπό τη μορφή κεφαλαίων κίνησης γα τις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες καταγράφουν μείωση τζίρου συνεχίζεται η στήριξη των επιχειρήσεων, που θα γίνει μέσα ΕΣΠΑ, όταν επαναλειτουργήσουν.

Η νέα δέσμη μέτρων για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Απρίλιο, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Η συνέχιση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους εργαζόμενους που παραμένουν σε καθεστώς ανατολής, οι παρατάσεις στην πληρωμή ρυθμισμένων φόρων και εισφορών, η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και τα μειωμένα ενοίκια βρίσκονται στο τραπέζι, ενώ η συνέχιση των παρεμβάσεων ανεβάζει το λογαριασμό πάνω από τα 13 δισ. ευρώ.

Πρόγραμμα επιδότησης στην εστίαση

Ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης μέσω της παροχής επιδότησης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης ανακοινώνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αlpha 989, πρόκειται για «ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης, για την εστίαση αρχικά, και το οποίο θα δίνει ένα κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να ξαναξεκινήσουν οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και καταγράφουν μείωση τζίρου. Με τις ενισχύσεις αυτές θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αγοράσουν τις πρώτες ύλες που χρειάζονται».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα αφορά επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης οι οποίες όλο αυτό το διάστημα είχαν αύξηση στο τζίρο τους. Όπως μάλιστα έχει δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μέσω του ΕΣΠΑ σχεδιάζεται ένα ακόμα πρόγραμμα για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξει ο τρίτος γύρος χρηματοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω του Εγγυοδοτικού Ταμείου, καθώς εκκρεμεί η σχετική έγκριση από την Κομισιόν. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ, με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Στους δικαιούχους θα είναι όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών στις 31/12/2019 έως 200.000 ευρώ.

Τα μέτρα του Απριλίου

Μέτρα ανακούφισης για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νοικοκυριά για το μήνα Απρίλιο ανακοινώνονται την ερχόμενη εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τη συνέχιση των ήδη υπαρχόντων μέτρων όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού, τα «κουρεμένα» ενοίκια, η παροχή ρευστότητας μέσω ενός ακόμη κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Πιο συγκεκριμένα:

Συνεχίζεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους η σύμβαση τίθενται σε αναστολή σε επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για το αν μια επιχείρησης θα μπορεί να βγάλει σε αναστολή προσωπικό της από την ημέρα που θα ανοίξει, αν για παράδειγμα αρχίσει να επαναλειτουργεί από τα μέσα Απριλίου. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το τι θα ισχύσει για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ισχύει και τον Απρίλιο, καθώς θα μπορέσει να αποτελέσει βασικό στήριγμα, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να θέσουν σε αναστολή το προσωπικό τους.

Και τον Απρίλιο θα συνεχιστεί η καταβολή μειωμένων ενοικίων για τις κλειστές επιχειρήσεις αλλά και όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε αναστολή. Ερώτημα παραμένει αν η καταβολή μειωμένου ενοικίου θα ισχύσει και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπουργική απόφαση για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Απρίλιο ενώ η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους τοποθετείται προς τα τέλη του ίδιου μήνα.

Θα συνεχιστεί η αναστολή πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ενώ μένει να φανεί στο ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι που θα μπουν στον σχετικό κατάλογο με τους ΚΑΔ.

Ένα από τα μέτρα στήριξης του Απριλίου αναμένεται να είναι και η ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής του Δώρου Πάσχα από το Δημόσιο. Η βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι φέτος ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι μεγαλύτερος καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι είναι σε καθεστώς αναστολής από την αρχή του έτους έως και τον Απρίλιο, διάστημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα.

Πηγή: naftemporiki.gr