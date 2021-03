Life

“Άγριες Μέλισσες”: η “βόμβα” του διαζυγίου, η “Νέμεσις” και τα διλήμματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα νέα επεισόδια, απρόσμενες εξελίξεις ανατρέπουν την ζωή των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, φέρνοντας νέες φουρτούνες αλλά και… χαρές!

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται στον ΑΝΤ1, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 29 Μαρτίου - Επεισόδιο 116

Η Ασημίνα συνεχίζει να πιέζει τον Νικηφόρο να γυρίσουν πίσω, όμως αυτό θα κλονίσει τον γάμο τους. Η αλλαγή της απόφασής της, αλλά και η επιμονή της θα τους φέρει σε σύγκρουση και ο Νικηφόρος θα πάρει μια αναπάντεχη απόφαση. Ο Κωνσταντής και ο Μελέτης προσπαθούν ν’ αποδείξουν ότι δεν έχουν σχέση με τον φόνο του Θέμελη, ενώ η Ανέτ βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα τεράστιο δίλημμα. Θα προδώσει τον αδελφό της για να σώσει τον γιο της; Η Σοφούλα παραμένει εξαφανισμένη, ενώ στο δικαστήριο βρίσκονται σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Ο Βόσκαρης δηλώνει την αθωότητά του. Η επιστροφή του Νικηφόρου και του Σέργιου στο αρχοντικό των Σεβαστών θα γεννήσει πολλά ερωτηματικά.

Τρίτη 30 Μαρτίου - Επεισόδιο 117

Ο Βόσκαρης καταθέτει και επιμένει πως όλα είναι μια σκευωρία της Ελένης εναντίον του, χωρίς να γνωρίζει πως ετοιμάζεται η μαρτυρία μιας γυναίκας που μπορεί να γίνει η καταδίκη του. Ο Νικηφόρος ανακοινώνει την απόφασή του να χωρίσει με την Ασημίνα και να κρατήσει το παιδί και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Ο Κωνσταντής ενημερώνει συνέχεια τη Δρόσω για όσα συμβαίνουν στο σπίτι των Σεβαστών, ενώ η Ελένη έξαλλη με την τροπή που πήραν τα πράγματα φοβάται πως θα χάσουν τελικά το παιδί και οι δύο. Θα επιστρέψει η Ασημίνα στις αδελφές της για να ζητήσει βοήθεια; Η σχέση του Μελέτη και της Δόμνας δοκιμάζεται, ενώ ο Σπανός τον θεωρεί ύποπτο για τον φόνο του Θέμελη.

Τετάρτη 31 Μαρτίου - Επεισόδιο 118

Ο Νικηφόρος ενημερώνει τον Σέργιο για την απόφασή του να χωρίσει με την Ασημίνα και η αντίδραση του μικρού, θ’ αναστατώσει ιδιαίτερα την οικογένεια. Στο σπίτι του Προύσαλη, δέχονται μια αιφνιδιαστική επίσκεψη απ’ την Πρόνοια. Θα καταφέρει ο Ευτύχης να παίξει σωστά τον ρόλο του; Η Ελένη, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι της δίκης, είναι ευτυχισμένοι με την καταδίκη του Βόσκαρη. Μόνο που η χαρά της Ελένης δε θα κρατήσει πολύ καθώς η Ασημίνα επιστρέφει κοντά τους, ανακοινώνοντας το τέλος του γάμου της. Ο Βόσκαρης κλείνεται στη φυλακή κι εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πραγματική του τιμωρία. Στο σπίτι των τριών αδελφών, η επίσκεψη του Νικηφόρου θα δείξει τη νέα ζοφερή πραγματικότητα που περιμένει τα κορίτσια ως προς την επιμέλεια του μικρού.

Πέμπτη 1 Απριλίου - Επεισόδιο 119

Ο Νικηφόρος είναι αποφασισμένος ν’ αποκλείσει την Ασημίνα από το παιδί και ούτε η Ελένη ούτε ο Λάμπρος καταφέρνουν να του αλλάξουν γνώμη. Η Δρόσω προτείνει στην Ασημίνα να διεκδικήσουν από κοινού την επιμέλεια. Θα καταφέρουν να βάλουν τις διαφορές τους στην άκρη; Στο σπίτι των Σεβαστών, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση καθώς ο Σέργιος δε δέχεται το διαζύγιο των γονιών του. Η Πηνελόπη νιώθει πόνους και η επίσκεψη στον γιατρό θα την αναστατώσει. Η προαγωγή του Προύσαλη φέρνει χαρά σε όλους, ενώ εκείνος ετοιμάζει τον γάμο με τη Ρίζω. Η Ελένη φέρνει τις αδελφές της προ των ευθυνών τους…

#AgriesMelisses

Gallery