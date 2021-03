Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: “Μάχη” για την αποκόλληση του φορτηγού – πλοίου (εικόνες)

Επιχείρηση «μαμούθ» για την αποκόλληση του γιγαντιαίου πλοίου που έχει μπλοκάρει το παγκόσμιο εμπόριο. Συγκλονιστικές εικόνες από το δορυφόρο.

Ο επικεφαλής της Αρχής της διώρυγας του Σουέζ δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες αποκόλλησης του γιγάντιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 400 μέτρων Ever Given που έχει προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ με αποτέλεσμα να έχει αποκλείσει μια από τις βασικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου επέτρεψαν στην πρύμνη να κινηθεί και στο πηδάλιο και την προπέλα του να λειτουργούν ξανά, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να προβλέψει πότε θα μπορέσει να ρυμουλκηθεί το πλοίο.

Ο πρόεδρος της Αρχής Οσάμα Ράμπι δήλωσε ότι ευελπιστεί να μην χρειαστεί να καταφύγουν στην απομάκρυνση εμπορευματοκιβωτίων από το πλοίο για να μειωθεί το φορτίο του, αλλά επισήμανε ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι παλίρροιες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αποκόλλησής του.

Ο ίδιος είπε ότι δεν θα καταστεί δυνατό αεροσκάφη να απομακρύνουν εμπορευματοκιβώτια από το προσαραγμένο πλοίο και ότι 14 ρυμουλκά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την υψηλή παλίρροια του Σαββάτου, ενώ περισσότερα θα φτάσουν την Κυριακή εάν αποτύχει η σημερινή απόπειρα.

Οι βυθοκόροι είχαν έως χθες απομακρύνει περίπου 20.000 τόνους άμμου γύρω από την πλώρη του πλοίου, ωστόσο η επιχείρηση ρυμούλκησης του σκάφους ανεστάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον Ράμπι, 9.000 τόνοι θαλάσσιου έρματος έχουν αφαιρεθεί από το πλοίο.

Ο Ράμπι είπε ότι αυτή τη στιγμή 321 πλοία περιμένουν να διέλθουν από την διώρυγα.

Το πλοίο θα πρέπει να ελεγχθεί προτού λάβει και πάλι άδεια πλεύσης μετά την αποκόλλησή του, είπε ο Ράμπι.

Από την Τετάρτη, η αιγυπτιακή αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) προσπαθεί να αποκολλήσει το σκάφος με βάρος άνω των 220.000 τόνων και μήκος ίσο με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, που έχει προσαράξει στο νότιο τμήμα της Διώρυγας, σε κοντινή απόσταση από την πόλη του Σουέζ.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, εξαιτίας δυνατών ανέμων σε συνδυασμό με αμμοθύελλα, όπως αρχικά έγινε γνωστό από διάφορες πηγές, και έχει προκαλέσει τεράστια συμφόρηση στη θαλάσσια δίοδο.

Ο Ράμπι ωστόσο είπε σήμερα ότι στην προσάραξη του πλοίου πιθανόν να συνετέλεσε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή ανθρώπινο σφάλμα.

Ο αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι, ευχαρίστησε τις χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Αίγυπτο για την αποκόλληση του πλοίου.

Τόνισε ότι η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ χρησιμοποιεί όλη την εσωτερική τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την επίλυση του προβλήματος.

«Παλεύουμε ενάντια στο χρόνο για να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία στη ζωτική θαλάσσια αρτηρία που εξυπηρετεί ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο αιγύπτιος πρωθυπουργός.