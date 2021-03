Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις και πρόστιμα για ανοιχτά μαγαζιά

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε 75.633 ελέγχους σε όλη την χώρα. Ο απολογισμός της Παρασκευής.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες διενήργησαν την Παρασκευή, 26.03.2021 συνολικά 75.633 ελέγχους και κατέγραψαν 1.155 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 364.300€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε 15 ημερών σε μια 1 επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 64.742.

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη νόμιμη μετακίνηση

Παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού καραντίνα και περιορισμού κίνησης

Παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών

Παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF Passenger Locator Form από ταξιδιώτη

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά 7 συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού καραντίνα

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε 15 ημερών, καθώς επίσης επέβαλε και από 300€ πρόστιμο σε δυο 2 πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη μεζεδοπωλείου για εξυπηρέτηση δυο 2 καθήμενων πελατών, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300€, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ένα 1 άτομο, για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού καραντίνα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη τριών 3 ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και τους επέβαλε πρόστιμο 300€ στον καθένα, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη μπαρ για παραμονή πλήθους πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφετέριας – ψησταριάς και από 300€ πρόστιμο σε δυο 2 πελάτες, στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε τρεις 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF Passenger Locator Form από ταξιδιώτη

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα 1 διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας σε πολίτη, στον Δήμο Λαρισσαίων. Επίσης, κλιμάκιό της πραγματοποίησε έλεγχο σε ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης και αποθεραπείας στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενών με τη νόσο Covid-19, χωρίς να υπάρξουν ευρήματα.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.