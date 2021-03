Κοινωνία

Χαροπαλεύει νεαρός δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Συγκρούστηκε μηχανάκι με τρακτέρ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο νεαρός αναβάτης.

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δικύκλου με τρακτέρ σε διασταύρωση μέσα στο Σταυρό Λαμίας, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και ο νεαρός δικυκλιστής, μαθητής Λυκείου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: Lamiareport