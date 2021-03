Κοινωνία

Πλαστά διπλώματα: Ελεύθεροι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι Σχολών Οδηγών που κατηγορούνται για το κύκλωμα με τα διπλώματα οδήγησης.

Ελεύθεροι υπό όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή Κατερίνης, οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι των Σχολών Οδηγών που κατηγορούνται για εμπλοκή στο κύκλωμα που διευκόλυνε την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης, κάθε κατηγορίας, έναντι αμοιβής.

Επρόκειτο συνολικά για πέντε άτομα που απολογήθηκαν και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους και της καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.

Αύριο Κυριακή, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν οι έξι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Πιερίας. Ήδη από χθες είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους μία ιδιοκτήτρια Σχολής Οδηγών κι ένας πρόεδρος κοινότητας της περιφερειακής ενότητας Πιερίας που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος που κορυφώθηκε την περασμένη Δευτέρα με τη σύλληψη 14 ατόμων.