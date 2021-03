Κοινωνία

Έκκληση του πατέρα του φαντάρου μέσω ΑΝΤ1: Μιλήστε αν σας κάνουν bullying (βίντεο)

Να καταθέσουν καλούν όσους φαντάρους έχουν ανάλογη εμπειρία με τον γιο τους, κάνουν οι γονείς του νεαρού που σκοτώθηκε μέσω του ΑΝΤ1. Το πόρισμα του πραγματογνώμονα.