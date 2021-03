Κόσμος

Κορονοϊός: Σοκ με τα ημερήσια κρούσματα στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 30000 κρούσματα σε 24 ώρες. Ρεκόρ για το 2021.

Η Τουρκία κατέγραψε 30.021 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, τον υψηλότερο αριθμό φέτος, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Τα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας στην Τουρκία χαλάρωσαν αυτό τον μήνα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 3.179.115.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 151 θάνατοι, αυξάνοντας σε 30.923 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την πανδημία στη χώρα.