Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Με το... δεξί στο Μαϊάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαλαρή πρόκριση για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στον 3ο γύρο του Miami Open. Μέσα σε 68 λεπτά «καθάρισε» τον Νταμίρ Τζουμπούρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ανώτερος του Νταμίρ Τζουμχούρ και ξεπέρασε χωρίς δυσκολία το εμπόδιό του στην πρεμιέρα του Miami Open, με 6-1, 6-4. Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα του στο πρώτο Masters της σεζόν και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στον Βόσνιο τενίστα. Ο Τσιτσιπάς ήταν άψογος στο σερβίς του και δεν έδωσε ευκαιρία για break στον αντίπαλό του.

Στον 2ο γύρο του Miami Open o Τσιτσιπάς έχει πιο δύσκολο έργο απέναντι στον Κέι Νισικόρι, ενώ εφόσον προκριθεί διασταυρώνεται αργότερα με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στους «16».

Στο πρωινό πρόγραμμα ο 31χρονος Ιάπωνας τενίστας, Κέι Νισικόρι, νίκησε δύσκολα τον Σλοβένο Αλιάζ Μπέντενε με 7-6(6), 5-7, 6-4.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Στέφανος θα αγωνιστεί κόντρα στο πρώην Νο4 του κόσμου με την πρώτη να λαμβάνει χώρα στο Τόκιο το 2018 και τον Νισικόρι να επικρατεί στα δύο σετ.

Ο Μίλος Ράονιτς πήρε άνετη νίκη επί του Τζόρνταν Τόμσον με 6-2, 6-1.