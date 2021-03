Κόσμος

Φωτιά σε πέντε βυτιοφόρα (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν πέντε βυτιοφόρα, ενώ βρίσκονταν σε στενό δρόμο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρική και στενή οδική αρτηρία του κεντρικού Περού το Σάββατο, όταν πέντε βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα τυλίχθηκαν στις φλόγες, σε ένα ορεινό δρόμο.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, πέτρες που έπεσαν από κατολίσθηση τρύπησαν ένα από τα πέντε βυτιοφόρα, το οποίο έπιασε φωτιά και η οποία επεκτάθηκε στα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι, υπάρχουν φόβο για νεκρούς.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή.

Ο αυτοκινητόδρομος ενώνει τις Άνδεις και την κεντρική Λίμα με την πρωτεύουσα Λίμα.