“Η Ώρα της Γης” στην Αθήνα: Σκοτάδι σε Ακρόπολη, Βουλή και Προεδρικό (εικόνες)

Τα φώτα έσβησαν στα κεντρικά κτήρια της Αθήνας και η Ελλάδα συμμετείχε με το δικό της τρόπο στην «Ώρα της Γης».

«H αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι υποχρέωση όλων μας» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε ανάρτησή της στο Twitter με την ευκαιρία της παγκόσμιας συμβολικής δράσης της WWF Greece για την προστασία του περιβάλλοντος «Η ώρα της Γης», στην οποία συμμετέχει και η Προεδρία της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η Κυρία Σακελλαροπούλου: «Κάνε μια νέα αρχή!». Συμμετέχουμε στην παγκόσμια συμβολική δράση της @WWFGreece για την προστασία του περιβάλλοντος «Η Ώρα της Γης» και σβήνουμε τα φώτα του Προεδρικού Μεγάρου για μια ώρα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι υποχρέωση όλων μας. #Connect2Earth #EarthHour

Και η Βουλή των Ελλήνων, για ακόμη μία χρονιά, συμμετείχε στην παγκόσμια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Ώρα της Γης», συμβάλλοντας στο κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον, εναρμονισμένο με τη φύση και το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, απόψε, τα φώτα του Μεγάρου της Βουλής έσβησαν για μία ώρα, από τις 20:30 ως τις 21:30, ως μια συμβολική πράξη που αποτυπώνει την κοινή ανάγκη για ανάληψη δράσεων, απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος, ένα ηχηρό μήνυμα αφυπνιστικής υπενθύμισης ότι τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, έχουμε όλοι την ευθύνη για την προστασία της κοινής μας στέγης, του πλανήτη μας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δίνοντας το παράδειγμα οικολογικής συνείδησης, όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ παράλληλα μέσα από ενεργειακές αναβαθμίσεις στις κτιριακές του υποδομές, καθώς και επιλεγμένες παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του, μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Βουλή έχει, επίσης, υιοθετήσει πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο αποτύπωμά της, καθώς με την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακής διακίνησης εγγράφων και ανακύκλωσης, έχει καταφέρει να μειώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη χρήση χαρτιού. Στην ίδια κατεύθυνση κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης, διαχειρίζεται και το ζήτημα των απορριμμάτων, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη διαχείριση ανακύκλωσης όλων των πλαστικών και μεταλλικών υλικών.