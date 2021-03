Αθλητικά

Τάκης Κορωναίος: με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διακομίστηκε ο Τάκης Κορωναίος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού παρουσίασε θρομβολυτικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται ελεγχόμενη και σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν έχει διαφύγει το κίνδυνο.

Ο 68χρονος Τάκης Κορωναίος υπήρξε για 17 χρόνια η «σημαία» του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε 11 πρωταθλήματα (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984) και τρία Κύπελλα Ελλάδας (1979, 1982, 1983). Στις 21 σεζόν που αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν από τους κορυφαίους σκόρερ έχοντας συνολικά 7.645 πόντους.

Ο Τάκης Κορωναίος είχε 151 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής ανδρών, σημειώνοντας 1.835 πόντους (12,21 μ.ο.). Με την εθνική ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1979 στο Σπλιτ, στη διάρκεια των οποίων και απέναντι στην Αίγυπτο έκανε και το ατομικό ρεκόρ με την εθνική σημειώνοντας 33 πόντους. Έχει αγωνιστεί επίσης στα Ευρωμπάσκετ 1975, 1979 και 1981.