Ινδονησία: βομβιστική επίθεση σε εκκλησία (εικόνες)

Για αρκετά θύματα κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Οι Καθολικοί γιορτάζουν σήμερα την Κυριακή των Βαΐων.

Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημειώθηκε έξω από καθολική εκκλησία στην πόλη Μακασάρ της Ινδονησίας σήμερα, Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς. με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία και έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Την ώρα της έκρηξης το εκκλησίασμα βρισκόταν εντός του ναού, όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Σουλαουέζι Ε. Ζούλπαν. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν τα ανθρώπινα μέλη που έχουν εντοπιστεί στο σημείο ανήκουν μόνο στον δράστη.

Breaking: A suicide bomber attacked the Sacred Heart of Jesus Cathedral in Makassar, Indonesia, during Sunday mass. Police say that at least 3 people were injured in the attack. pic.twitter.com/jq4FYDngMm