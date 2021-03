Life

Από αναβολή σε αναβολή οι γάμοι λόγω… lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ένα νεαρό ζευγάρι που θέλει να παντρευτεί σε νησί και αναγκάζεται σε διαρκή αλλαγή… σχεδίων.