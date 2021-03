Κοινωνία

Έδεσε το άλογό του και το άφησε να πεθάνει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη σκληρότητα επέδειξε ο ιδιοκτήτης του ζώου, σύμφωνα με καταγγελία, μετά την οποία επενέβη η Ελληνική Αστυνομία.

Για άλλο ένα έγκλημα πρωτοφανούς σκληρότητας με θύμα ένα άτυχο άλογο ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου ο σύλλογος μέριμνας απροστάτευτων ζώων «Κιβωτός».

Ένας ιδιοκτήτης έδεσε το άλογο του με αλυσίδα σε ένα δέντρο, το οποίο και βρήκε αργό και βασανιστικό θάνατο…

Συγκεκριμένα, περιπατητής στην Βρύσα Λέσβου, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του το Σάββατο το πρωί, μέσα σε ένα αλσύλλιο στα όρια του χωριού, αντίκρισε το μακάβριο θέαμα.

Μετά από καταγγελία που έγινε στο αστυνομικό τμήμα Πολιχνίτου, ο δράστης συνελήφθη και του επεβλήθη το διοικητικό πρόστιμο των 30.000.

Πηγή: ΕΡΤ