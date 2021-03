Κόσμος

Covid free πάρτι με 5000 άτομα στην Βαρκελώνη (εiκόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τις ευλογίες των Αρχών πάραν μέρος στην ροκ συναυλία οι ενθουσιώδεις θεατές, στο πλαίσιο "κοινωνικού πειράματος".

Αγκαλιάστηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν...Λάτρεις της ροκ μουσικής παρέστησαν σε μια sold-out συναυλία το Σάββατο το βράδυ στη Βαρκελώνη, αφού είχαν κάνει rapid tests για την Covid-19, σε μια δοκιμαστική μουσική παράσταση, που έγινε με την άδεια των αρχών και μπορεί να επανεκκινήσει τη βιομηχανία των ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων στην Ισπανία και πέραν αυτής.

Οι περίπου 5.000 θεατές στη συναυλία του ισπανικού συγκροτήματος Love of Lesbian ήταν υποχρεωμένοι να φορούν μάσκες, αλλά όχι να κρατούν κοινωνικές αποστάσεις στο γήπεδο Παλάου Σαν Ζόρντι.

«Ήταν εντυπωσιακό. Νιώθαμε ασφαλείς ανά πάσα στιγμή. Ήμασταν στην πρώτη σειρά και ήταν κάτι που μας είχε λείψει πολύ», δήλωσε μετά τη συναυλία ο 29χρονος Σαλβαδόρ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. «Είμαστε πολύ περήφανοι που είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτή. Ελπίζουμε ότι θα είναι η πρώτη από πολλές». Σε σουρεαλιστικές σκηνές μετά από ένα χρόνο κοινωνικών αποστάσεων, οι φαν χόρεψαν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά η θάλασσα από πρόσωπα καλυμμένα με μάσκες θύμιζε πως η κατάσταση απέχει από μια επιστροφή στην κανονικότητα. Οι υγειονομικοί έλεγχοι στην είσοδο καθυστέρησαν την έναρξη της συναυλίας, αλλά δεν χάλασαν το εορταστικό πνεύμα. «Καλώς ήλθατε σε μια από τις πιο συναρπαστικές συναυλίες της ζωής μας!», είπε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Σάντι Μπαλμές, με το πλήθος να ζητωκραυγάζει. Η συναυλία που έγινε με την άδεια της κυβέρνησης ήταν μια δοκιμή για το αν παρόμοιες εκδηλώσεις μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. «Θα είναι ασφαλέστερο να είσαι στο Παλάου Σαν Ζόρντι από το να περπατάς στο δρόμο», δήλωσε στο Reuters νωρίτερα χθες Σάββατο ο συνδιοργανωτής της συναυλίας, Ζόρντι Χερερουέλα. Τα τεστ πριν από τη συναυλία έγιναν σε τρεις τοποθεσίες της Βαρκελώνης και πραγματοποιήθηκαν από 80 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού που φορούσαν πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Μέχρι το μεσημέρι, τρία από τα 2.400 άτομα που είχαν ήδη εξεταστεί βρέθηκαν θετικά στον νέο κορονοϊό και ένα είχε έρθει σε επαφή με κρούσμα, δήλωσε ο δρ Ζοζέπ Μαρία Λίμπρε, γιατρός που επέβλεψε τη διεξαγωγή των τεστ. Αυτοί δεν μπόρεσαν να παραστούν στη συναυλία και θα τους επιστραφούν τα χρήματα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν τα αποτελέσματα των τεστ αντιγόνου μετά από 10 έως 15 λεπτά μέσω μιας εφαρμογής στις συσκευές κινητών τηλεφώνων τους. Τα τεστ και μια μάσκα συμπεριλαμβάνονταν στην τιμή του εισιτηρίου. «Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε κάτι πραγματικότητα, δηλαδή να δείξουμε στον κόσμο ότι ο πολιτισμός είναι ασφαλής», δήλωσε ο Ραμόν, ένας 49χρονος φαν..