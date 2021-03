Παράξενα

Έλληνας στο Μόναχο σερβίρει λουκουμάδες με φέτα (βίντεο)

Πως ο Χρήστος Αδαμόπουλος από κατασκευαστής πλακιδίων έγινε λουκουματζής στο Μόναχο. Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».