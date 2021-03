Αθλητικά

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Πέντε ρεκόρ καριέρας στην ήττα των Μπακς (βίντεο)

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αλλους τρεις βασικούς αγωνίστηκαν τα «ελάφια».

Δύσκολο ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο για τους Μιλγουόκι Μπακς, που μετά από τους Σέλτικς, ηττήθηκαν στην έδρα τους και από τους Νικς. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αλλους τρεις βασικούς, τα «ελάφια» έχασαν με 102-96 από την ομάδα της Νέας Υόρκης, όμως «κέρδισαν» τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας σε πέντε (!) κατηγορίες της στατιστικής και συγκεκριμένα στους πόντους (23), στα εύστοχα τρίποντα (4/5) στα ριμπάουντ (10), στις ασίστ (5) και σε χρόνο συμμετοχής (37 λεπτά).

Ο αγώνας χαρακτηρίσθηκε από τις εκατέρωθεν απουσίες, καθώς οι Μπακς αγωνίσθηκαν χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Κρις Μίντλετον, Ρόντιονς Κούρουτς, Πι Τζέι Τάκερ και Μπόμπι Πόρτις, ενώ οι φιλοξενούμενοι στερήθηκαν τις υπηρεσίες του κορυφαίου τους παίκτη, Τζούλιους Ραντλ και του Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά.

Εκτός του Θανάση Αντετοκούνμπο, από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Νουόρα και Λόπες με 21 και 12 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους Νικς, διακρίθηκαν οι Μπάρετ και Μπερκς με 21 πόντους έκαστος.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Ντιτρόιτ 106-92

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 96-102

Μινεσότα-Χιούστον 107-129

Σαν Αντόνιο-Σικάγο 120-104

Γιούτα-Μέμφις 126-110

Νέα Ορλεάνη-Ντάλας 112-103

Οκλαχόμα-Βοστώνη 94-111

ΛΑ Κλίπερς-Φιλαδέλφεια 122-112

Σακραμέντο-Κλίβελαντ 100-98