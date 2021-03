Κοινωνία

Κορονοϊός: Αγωνία για τον άνδρα που κατέρρευσε μετά τον εμβολιασμό του

Ο 60χρονος νοσηλεύεται πλέον στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς έγινε άμεση αεροδιακομιδή του από νησί.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Σύρο από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι 60χρονος, μετά την πραγματοποίηση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στο εμβολιαστικό κέντρο του νησιού, κατέρρευσε και διακομίστηκε επειγόντως με αεροσκάφος σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα syrospress.gr, ο 60χρονος μετά από προγραμματισμένο ραντεβού εμβολιάστηκε, αλλά αργότερα όταν έφτασε σπίτι του κατέρρευσε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες ο άνθρωπος έχει ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων και στο παρελθόν έχει περάσει δυο εγκεφαλικά επεισόδια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκτιμάται ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τον εμβολιασμό, ο οποίος είχε γίνει μια ώρα νωρίτερα από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόκειται για χρονική συσχέτιση και όχι αιτιακή σχέση, ωστόσο όλα τα περιστατικά δηλώνονται και διερευνώνται.